Dirigente do Boca Juniors admite interesse em James Rodríguez

Chicho Serna, membro do departamento de futebol do Boca Juniors, admitiu nesta quarta-feira o interesse da equipe argentina em James Rodríguez, que vem sendo pouco utilizado no São Paulo. Após a chegada do técnico Luis Zubeldía, o meia perdeu ainda mais espaço no elenco.

"Quem não gostaria de ter James Rodríguez em seu time? Há muitos rumores aqui, principalmente com a chegada do mercado", disse o dirigente em entrevista à Rádio Caracol, da Colômbia.

James Rodríguez chegou ao São Paulo em julho de 2023, mas não conseguiu atender às expectativas da torcida. Em quase um ano de clube, o colombiano participou de apenas 22 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências.