Ederson leva pancada no rosto e se revolta ao ser substituído no City

Ederson ficou meio grogue, chegou a voltar a jogar por alguns minutos, mas ficou muito insatisfeito por ser tirado do jogo logo depois.

Quando caminhava até à beira do campo para dar lugar ao reserva Ortega, foi possível perceber xingamentos em português e outros protestos.

Eu já falei que tô bem, p...

Ederson não quis muito papo com o técnico Guardiola e ainda deu um chute em um cooler que estava próximo ao banco do City.

O jogador ainda baixou a cabeça e colocou a camisa no rosto quando se sentou.

Ao término da partida, com a região do olho inchada, Ederson comemorou com os companheiros a vitória que deixa o City perto do título inglês, mas não estava sorridente.