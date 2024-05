Reserva de Ederson faz milagre, City vence e assume a liderança do Inglês

Stefan Ortega teve papel fundamental no triunfo. Goleiro reserva acionado no segundo tempo, o substituto de Ederson assegurou o resultado com defesas difíceis.

Com a derrota, o Tottenham dá adeus ao sonho de disputar a próxima Liga dos Campeões. O time londrino segue estacionado nos 63 pontos, cinco a menos que o Aston Villa, diferença impossível de ser tirada em uma rodada. Os Spurs fecham sua participação nesta Premier League contra o Sheffield United, fora de casa, no domingo.

Como foi o jogo

Visitantes desconfortáveis. A equipe de Manchester passou em branco na etapa inicial pela primeira vez nas últimas oito rodadas. O time de Guardiola teve menos posse de bola que o Tottenham e viu o adversário ter boa performance defensiva. Os espaços surgiram principalmente pela direita, setor no qual o rival usou o zagueiro Van de Ven na lateral. As boas aparições de Walker naquela faixa do campo, no entanto, não se materializaram em grandes jogadas.

City voltou com tudo para o segundo tempo. O então vice-líder do Inglês saiu do vestiário obstinado a assumir o topo da tabela. Em seis minutos foram duas chances claras. A melhor delas caiu nos pés de Haaland, que converteu seu primeiro chute no jogo. A equipe de Manchester não criou muitas chances depois, e só voltou a assustar de verdade quando teve pênalti marcado a seu favor. O norueguês marcou de novo aos 46'.

Preocupação para o Brasil. Ederson precisou ser substituído aos 24' do segundo tempo após choque com Romero. O goleiro saiu — à contragosto — em decisão que pareceu ser orientada por protocolo de concussão. O arqueiro apareceu na lista de convocados da seleção para a Copa América, que começa em 20 de junho.