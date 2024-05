Manchester United x Arsenal: onde assistir ao clássico do Campeonato Inglês

Manchester United e Arsenal se enfrentarão neste domingo (12), às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford, Manchester, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

A partida é fundamental para as pretensões de título do Arsenal. Os Gunners entraram na rodada como líderes, com 83 pontos — um a mais que o Manchester City, que estava com um jogo a menos. O time de Guardiola já entrou em campo nesta rodada e venceu o Fulham, ultrapassando a equipe de Arteta.