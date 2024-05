Jornalistas homenageiam Antero Greco, que está internado: 'lenda'

ANTERO GRECO - Amanheço, recebendo uma mensagem do meu querido Paulo Soares, dizendo que o estado de saúde do Antero é muito grave no hospital. Agora, estou ouvindo as mensagens antigas do meu amigo Antero, no Whatsapp, sempre encerradas com "Grazie" e "Bacio"? pic.twitter.com/fjmoVO037W