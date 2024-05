Liga Europa: Leverkusen salva invencibilidade e vai à final contra Atalanta

Grande defesa. Mais um bom avanço do Leverkusen aos 31'. Frimpong passou pela defesa da Roma sem maiores dificuldades e arriscou de fora da área com o pé esquerdo. A bola fez curva precisa, e Svilar se esticou para espalmar.

0x1, Paredes aos 43' do 1ºT. Pênalti para mudar a cara do jogo. Tah agarrou Azmoun fora da disputa de bola e o árbitro Danny Makkelie viu pênalti. Paredes cobrou firme no meio do gol e abriu o placar.

Mais pressão do Leverkusen. A equipe da casa voltou a criar boa chance aos 8' do segundo tempo. O Leverkusen retomou posse de bola no campo de ataque e rapidamente acionou Adli. Ele bateu rasteiro com o pé esquerdo, e a bola passou a centímetros da trave.

Susto de um lado, susto do outro. A Roma gerou perigo aos 12' com arrancada de El Shaarawy pela esquerda. Kovar defendeu. O Leverkusen respondeu no minuto seguinte em contra-ataque. Svilar fechou o ângulo de finalização de Hofmann e impediu o gol de empate.

0x2, Paredes aos 21' do 2ºT. Os jogadores da Roma reclamaram de infração imediatamente após cobrança de escanteio. Hlozek ergueu o braço e raspou na bola com a mão. O pênalti foi marcado após revisão do VAR. O argentino foi novamente para a cobrança e dessa vez escolheu o canto esquerdo, deslocando Kovar.

Gol perdido. Tah arriscou de longe aos 28', acertou Adli e o atacante já girou finalizando. De cara com o gol, ele mandou para fora.