'Não tem nenhum que faça diferença', diz RMP sobre meio-campo da seleção

"No ataque temos", disse Juca. Para o colunista Juca Kfouri, a falta de craques no meio-campo não se repete no setor ofensivo. "Agora no ataque temos Vini Jr, Endrick, até mesmo o Rodrygo, mas no meio de campo não temos. E é difícil achá-los".

"Dá para se fazer um meio-campo bom" na visão de Casagrande. O colunista acredita que há talento suficiente no setor para construir algo positivo. "Tem alguns ótimos jogadores. Dá para se fazer um meio-campo bom, equilibrado, que vai correr e marcar. Talvez facilite para Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick pensarem exclusivamente em ir para cima, em gols, em jogadas de ataque".