Mauro Cezar detona 'sumiço' da diretoria e diz que Tite cai em armadilha

No Posse de Bola, Mauro Cezar Pereira criticou o "sumiço" da cúpula do Flamengo com a crise no trabalho de Tite. O colunista do UOL apontou que esse é o modus operandi da diretoria rubro-negra, que joga toda pressão para cima do técnico. Segundo Mauro, Tite tem sua parcela de responsabilidade, mas cai em armadilha já conhecida.

'Dirigentes do Flamengo somem nessas horas': "Conversei com várias pessoas do clubes e o modus operandi da diretoria, o movimento está em curso, você fala com as pessoas e você vai percebendo que as peças vão se juntando, começa a vazar daqui e dali que se perder amanhã o clima fica insustentável, o Marcos Braz, que no sábado foi dar entrevista todo pimpão para falar daquela arbitragem ridícula de Bragança Paulista não falou mais, eles somem nessas horas. O Landim, esse então, ninguém vai ver ele falando nem sobre estádio, nem sobre a concessão do Maracanã ele falou, porque é hora de ficar quieto e deixar com que toda responsabilidade fique em cima do técnico que obviamente a tem, mas não é só dele. Não é só o Tite, tem jogador, tem dirigente, tem muita gente que precisa compartilhar a responsabilidade por esse momento patético, vergonhoso, ridículo desse time do Flamengo".

'Se perder amanhã, Tite fica numa situação muito difícil': "O Tite está pela bola sete muito por culpa dele, pela teimosia, pela insistência no que não está funcionando, por nem sempre explorar os jogadores dentro daquilo que podem oferecer de melhor e colocá-los numa forma para jogar do jeito que ele acha que tem que ser, isso nem sempre é possível, o grande treinador tem que adaptar o sistema ao time e vice-versa para fazer as coisas funcionarem. Amanhã, ele joga uma partida decisiva, a gente sabe muito bem com base no que conversamos essa semana com as pessoas, o Tite amanhã se perder, fica numa situação muito difícil. Ele precisa ganhar amanhã para ter um pouco de paz e aí na terça-feira, no jogo mais importante, ganhar do Bolívar, que não deve ser fácil pelo que o Flamengo não está jogando. Falta liderança, não tem poder de reação, os jogadores aceitam o resultado".