Convocado, Rafael celebra chance de defender o Brasil na Copa América: "Momento muito especial"

O goleiro aproveitou para desejar boa recuperação a Ederson, recém campeão do Campeonato Inglês com o Manchester City.

"E eu gostaria de aproveitar para expressar o meu desejo de boa recuperação ao Ederson, um dos melhores goleiros do mundo. Ontem, ele foi campeão com o City após uma campanha quase perfeita na Premier League, onde ele teve uma performance super importante e foi fundamental para o título. Infelizmente, sofreu essa lesão no penúltimo jogo e precisou ficar de fora da Copa América, mas tenho certeza de que vai se recuperar bem e voltará ainda mais forte. Desejo uma ótima recuperação pra ele", pontuou.

Em Orlando, na Flórida (EUA), Rafael se apresenta na Seleção Brasileira no dia 3 de junho, junto aos outros atletas que atuam no futebol brasileiro. Já para quem defende equipes da Europa, a apresentação está marcada para dia 30 deste mês.

Antes da competição, o Brasil fará dois amistosos, contra o México, no dia 8 de junho, Kyle Field, em College Station, no Texas, e frente aos Estados Unidos no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa América será contra a Costa Rica, no dia 24 de junho, em Los Angeles. O Grupo D ainda conta com Colômbia e Paraguai.