Ex-Flamengo João Gomes é destaque entre os jogadores da Premier League

O volante brasileiro João Gomes teve grande destaque em sua primeira temporada completa na Premier League. O jogador, formado nas categorias de base do Flamengo, foi um dos pilares do Wolverhampton, o que lhe rendeu um lugar na Seleção Brasileira de Dorival Júnior.

Segundo o Sofascore, o atleta de 23 anos foi o vice-líder em desarmes entre todos os 570 jogadores do Campeonato Inglês. Com uma média de 3,8 por jogo, ele chegou a 128 desarmes, totalizando 183 bolas recuperadas. O primeiro lugar ficou com o português João Palhinha, do Fulham, que teve uma média de 4,6 desarmes por jogo, 152 no campeonato inteiro.

Além disso, João mostrou por toda a temporada o quanto a capacidade física faz parte de seu jogo. Ele atuou pelos Wolves como o "motorzinho" do time, o que lhe rendeu 211 duelos vencidos no total.