Fim de folga: veja como foi 1° treino do São Paulo para encarar Águia-PA

? No Direto do CT, as informações do treino desta segunda-feira e um dia especial para Rafael, que recebeu a visita do pai!



Assista completo na #SPFCplay ?? https://t.co/GRR8nuiZub#VamosSãoPaulo



Gutierre Filmes pic.twitter.com/4gbssMfG0U -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 20, 2024

Classificação e jogos Copa do Brasil

Lesionados, alguns jogadores seguem de ausência para Zubeldía, casos de Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Jonathan Calleri (lesão muscular na panturrilha direita).

O próximo treino do clube será nesta terça-feira, novamente pela manhã, no CT da Barra Funda.

São Paulo e Águia de Marabá duelam, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista defende vantagem de 3 a 1, construída no Mangueirão.