Futebol, livros e solidariedade

O Drible, Sérgio Rodrigues; Futebol brasileiro: instituição zero, Simoni Lahud Guedes; Sobre Lutas e Lágrimas - uma biografia de 2018, Mário Magalhães; Lógicas do futebol, Luiz Henrique de Toledo; Kit deriva (ver títulos); Veias abertas do futebol brasileiro, título coletivo; A selva do futebol, Raul Andreucci; Da Azenha a Tóquio - a trajetória do Grêmio nos anos 80, Alexandre Almeida; Asomado por el Túnel, Sebastían Chittadini; e Índio - herói de 57, Fábio Henrique Alves.

Kit 2:

Maracanã: quando a cidade era terreiro, Luiz Antônio Simas; Democracia Corinthiana, José Paulo Florenzano; Condor FC, Fabiano Neme e Matheus Bellé; Além das 4 Linhas, Roberto Jardim; Maradona - de Diego a D10s, Guillem Balague; História Universal da Angústia, Douglas Ceconello; 120 Anos de Glória, Léo Gerchman; Caballo, Agustín Lucas; Parada Dura - memórias de um árbitro gay do futebol carioca, Anna Davies e Carlos Nobre; De Belém a Yokohama, Fernando Carvalho.

Kit 3:

Confesso que Perdi - memórias, Juca Kfouri; Sankt Pauli - um outro futebol é possível, Carles Viñas e Naxto Parra; Democracia Fútbol Club, Roberto Jardim; Venho do Bairro Azenha, coletivo; Casagrande e seus demônios, Walter Casagrande Jr e Gilvan Ribeiro; Inter Hoje e Sempre, Daniel Cassol e Douglas Ceconello; Saída Bangu, Guilherme Trucco; Gigante Iarley - diário de uma conquista, Pedro Iarley; Campeões para sempre - a saga da seleção pentacampeão do mundo em infográficos, Edson Teramatsu; Soccer Revolution, Willy Meisl.

Kit 4: