Sicredi fecha naming rights do Paulistão feminino de 2024

"O Sicredi é o grande parceiro do Futebol Paulista desde 2019, e a cada ano fortalece ainda mais o apoio às competições e o fomento ao futebol. Pela primeira vez na história, o futebol feminino de São Paulo recebe naming rights, e o Paulistão Feminino Sicredi se consolida como uma competição altamente atraente e rentável", diz Bernardo Itri, Vice-Presidente de Comunicação e Marketing da FPF.

HISTÓRICO!



O naming rights mais longevo do Futebol Paulista faz história no Futebol Feminino, porque agora o Paulistão Feminino também é @sicredi! ?#PaulistãoFemininoSicredi pic.twitter.com/MlNy4WeDLR

? Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) May 20, 2024

"A parceria do Sicredi com o futebol feminino vai além do apoio ao talento das mulheres no esporte, reafirmando o compromisso da instituição com a equidade de gênero e a valorização da diversidade em todas as esferas da vida. Por isso, nada mais natural que nossa marca apoie e faça parte do nome do campeonato disputado pelas mulheres mais talentosas desse esporte tão amado por todo nosso país", complementa Rogério Leal, gerente de Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ.