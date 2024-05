Vasco divulga parcial de ingressos vendidos para duelo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil

Amanhã é dia de São Janu! ?

A partida contra o Fortaleza acontece nesta terça, às 21h30 (de Brasília). Com o empate sem gols no primeiro jogo, qualquer vitória serve para avançar de fase na Copa do Brasil. Uma nova igualdade no placar, leva o confronto para os pênaltis.

Apesar de Álvaro Pacheco já estar no Rio de Janeiro para se tornar o novo treinador do clube, o interino Rafael Paiva vai comandar o Vasco no confronto.