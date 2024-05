Inundação em Arena e Beira-Rio torna retorno imprevisível e ameaça campos

No CT é mais fácil. "No CT, os campos trabalham com uma grama bem mais tranquila e resistente. Ela tem um desenvolvimento impressionante e em questão de dias já se regenera. O problema ali será a compactação do solo. O mais importante nos CTs é a limpeza. Depois da água baixar e da limpeza feita, não foge de 15 a 30 dias para recuperar os gramados."

Perigo com fungos e bactérias. "O solo é um reservatório de fungos e bactérias. Onde tem temperatura e água livre, se torna um prato cheio para eles. Quando baixar a água, o trabalho de recuperação tem que ser intenso com produtos que tratem o piso e evitem qualquer tipo de infecção."