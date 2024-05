Ex-Grêmio, Suárez demonstra apoio ao RS: 'Tentando ajudar à distância'

O atacante Luis Suárez foi às redes sociais e publicou um vídeo em apoio à população do Rio Grande do Sul, após as fortes chuvas que atingiram diversos municípios do Estado. O jogador, que defendeu o Grêmio no ano passado, disse estar tentando "ajudar à distância".

É uma situação muito difícil, estou tentando ajudar aqui à distância, estamos com alguns amigos, o pessoal do clube, conversando para tentar ajudar o maior número de pessoas possível

O que aconteceu

Suárez divulgou uma campanha do Grêmio em prol das vítimas das chuvas. Ele fez a publicação na função stories do instagram.