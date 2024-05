Fla e Flu batem Vasco na proposta financeira e ganharão gestão do Maracanã

O governo do Rio abriu nesta quarta-feira (8) as propostas financeiras da licitação do Maracanã e concluiu o segundo passo para definir quem vai gerir o estádio pelos próximos 20 anos: deu Flamengo e Fluminense.

O consórcio Fla-Flu já tinha a melhor proposta técnica e ainda fez a maior oferta financeira: R$ 20,060,874,12 por ano a serem pagos ao governo estadual.

O outro concorrente que tinha chegado à fase de abertura das propostas financeiras foi o consórcio Maracanã Para Todos, formado por Vasco e WTorre. A oferta dele ficou em R$ 20,000,777,28 por ano.