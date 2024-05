Maracanã: Governo aumenta nota do Vasco, mas Fla-Flu segue na frente

O governo também rejeitou trecho do recursos do Vasco para baixar/desclassificar Fla-Flu. E ao mesmo tempo, barrou a tentativa de rubro-negros e tricolores de terem nota mais alta.

Sendo assim, o evento desta quarta-feira para abertura dos envelopes para a proposta financeira contatará com Vasco/WTorre e Fla-Flu. A cerimônia está marcada para as 10h30, no Palácio Guanabara, sede do governo estadual.

Salvo qualquer problema jurídico futuro, a licitação deve ser vencida pela dupla Fla-Flu, diante da vantagem de pontos aberta na avaliação da proposta técnica.

A proposta técnica tem peso de 60% da nota final na licitação, enquanto a proposta financeira tem peso 40%.

No mano a mano com Vasco/WTorre, ainda que o consórcio Fla-Flu receba a pontuação atribuída à segunda melhor proposta financeira, ele vencerá a licitação e ficará com a gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos.

Governo rebate contestação do Vasco sobre exigência de jogos no Maracanã

Nos argumentos para negar aumento ainda maior das notas do Vasco em outros itens, o governo do Rio rebateu a tese do Vasco de que "se não podem jogos de equipes fora do Rio, nem mesmo todos os jogos de todas as outras equipes cariocas conseguiriam ter mais pontos que o consórcio Fla-Flu".