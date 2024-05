Combinando? Cuca explica por que ele e técnico rival usaram camisas iguais

Uma cena curiosa envolvendo os dois treinadores chamou a atenção durante a goleada do Athletico-PR sobre o Rayo Zuliano, na Venezuela, pela quarta rodada da Sul-Americana.

O que aconteceu

Cuca e Elvis Martínez, técnico do time adversário, estavam vestindo a mesma camisa. A peça em questão, com o rosto de Nossa Senhora, é constantemente utilizada pelo brasileiro.

O comandante do Athletico contou que deu a vestimenta de presente, mas que se surpreendeu com o oponente a utilizando. Cuca disse que ele tinha prometido a camiseta no jogo anterior entre os clubes, no Brasil.