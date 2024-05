Athletico-PR goleia Rayo Zuliano na Venezuela e avança às oitavas da Sul-Americana

O Furacão dominou o jogo do início ao fim. Logo aos 22 minutos, Esquivel saiu frente a frente com o goleiro para abrir o placar para o Athletico-PR. 11 minutos depois, Mastriani recebeu livre na grande área, bateu no cantinho e ampliou o marcador.

Ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, o Athletico-PR chegou ao terceiro gol. Mastriani, com o gol aberto, finalizou para balançar as redes pela segunda vez na partida.

O Rayo Zuliano descontou o placar aos 18 minutos do segundo tempo. Ochoa aproveitou levantamento na área e desviou de cabeça para o fundo do gol.

No entanto, a felicidade dos venezuelanos não durou muito, já que aos 30 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Athletico-PR. Lucas Di Yorio converteu a cobrança e marcou o quarto do Furacão, que marcou mais um logo na sequência. Seis minutos depois, Felipinho arriscou de longa distância e deu números finais ao duelo.