Abel supera Tuchel, Deschamps e Tite em ranking de melhores técnicos; veja

Abel Ferreira, do Palmeiras, foi eleito o 13º melhor técnico do mundo pela revista inglesa FourFourTwo. O português superou nomes como Didier Deschamps, da seleção francesa, Thomas Tuchel, do Bayern de Munique e Tite, do Flamengo.

O que aconteceu

Abel foi o treinador melhor ranqueado entre os que trabalham no futebol brasileiro. O ex-seleção brasileira Tite —hoje técnico do Fla — apareceu apenas na 40ª posição.

Ele superou ainda o técnico finalista da atual edição da Liga dos Campeões. Edin Terzic, do Borussia Dortmund, é o 29º colocado.