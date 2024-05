PSG manda 4 bolas na trave, Borussia se segura e vai à final da Champions

O Dortmund volta à final da Champions após 11 anos. A última decisão continental disputada pelos aurinegros foi em 2013, justamente em Wembley, palco da próxima (em 1º de junho). O time alemão conquistou a Liga dos Campeões uma vez em sua história, em 1996/97.

A outra vaga será decidida nesta quarta (8) por Real Madrid e Bayern de Munique. As duas equipes se enfrentarão no Santiago Bernabéu após empate por 2 a 2 na ida da semifinal.

Como foi o jogo

PSG com duas mudanças na escalação. Luis Enrique promoveu uma alteração forçada no time francês e outra por opção técnica. Beraldo substituiu o lesionado Lucas Hernández, fora da temporada após ruptura de ligamento no joelho esquerdo. A outra escolha foi a entrada de Gonçalo Ramos no lugar de Barcola. A mexida modificou a função de Mbappé, que deixou o centro do ataque para atuar pela esquerda.

O Borussia neutralizou o ataque do PSG no primeiro tempo. A equipe francesa dominou a posse de bola e chutou mais ao longo da etapa inicial, porém o controle ficou apenas nas estatísticas. Nenhuma das chances foi clara. O time de Luis Enrique esbarrou em uma defesa ágil e bem postada.

Hummels protagonista. Destaque do primeiro tempo pela performance defensiva, o histórico zagueiro do Borussia apareceu ofensivamente aos 5' do segundo tempo. Foi dele, em jogada de bola parada, o gol que aumentou a vantagem dos alemães para dois gols. O tento do ídolo aurinegro pôs a equipe de volta em uma final continental — ele esteve em campo no vice europeu de 2013.