Nacional-PAR x Corinthians: onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Nacional-PAR e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanhará todos os lances em tempo real.

O Corinthians tenta se recuperar de tropeço na Sul-Americana. Invicto há três jogos em todas as competições, o Alvinegro teve seu último revés justamente no torneio continental, o 1 a 0 diante do Argentinos Juniors.