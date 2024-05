Adiamento de times gaúchos impacta em metade do Brasileirão; veja jogos

A CBF oficializou na tarde desta terça-feira (7) o adiamento dos jogos dos times do Rio Grande do Sul, seja como mandantes ou visitantes, em suas competições até o dia 27 de maio.

O que aconteceu

O adiamento ocorreu em razão do estado de calamidade pública no RS decretado pelos Governos Federal e Estadual. O trio gaúcho da Série A havia solicitado, via Federação Gaúcha de Futebol, a remarcação de seus jogos.

A dupla Gre-Nal foi atingida em cheio pelas enchentes na capital gaúcha e imediações. Ambos sofreram com alagamentos em seus Centros de Treinamentos e estádios. Os dois tiveram treinamentos cancelados ao longo da semana.