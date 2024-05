Após resgate, Renato relata falta de água em hotel e promete ajuda ao RS

Renato Gaúcho relatou falta de água no hotel em que ficou ilhado até o resgate ocorrido na segunda-feira. O treinador do Grêmio conversou com o presidente do clube, Alberto Guerra, e partiu para o Rio de Janeiro, onde seguirá auxiliando o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Renato foi resgatado do hotel Deville, em Porto Alegre, onde mora. Inicialmente, foi encaminhado a outro hotel da cidade, mas partiu com destino ao Rio de Janeiro nesta terça.

Portaluppi relatou falta de água no local onde estava e prometeu seguir ajudando as pessoas direto do Rio. Segundo ele, por lá poderá unir mais pessoas na recuperação do Estado.