Besiktas admite interesse em contar com Di Maria, do Benfica

A tendência é que o Besiktas intensifique as negociações com Di María a partir do início de junho. "As competições acabam dentro de duas semanas em Portugal e depois disso ele disse que estaria aberto a ofertas", confirmou Huseyin Yucel.

Di María também é o grande sonho do Rosario Central, da Argentina. O jogador iniciou a carreira justamente na equipe argentina em 2005.