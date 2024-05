Novela colombiana: James é 'escanteado' por Zubeldía em São Paulo recheado

Zubeldía tem muitas opções para o meio e acabou "escanteando" James. No São Paulo, atuam no setor do colombiano nomes como Luciano, Nestor, Galoppo e Lucas — que está machucado. Até atletas como Wellington Rato e Michel Araújo podem exercer essa função de armador.

Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o James, é porque considero que tem que estar outros companheiros. (...) Tenho clara qual é a minha profissão e tenho clara qual é a minha responsabilidade. Um treinador vive tomando decisões, e tratamos junto com o meu estafe que essas decisões sempre sejam em favor do grupo e que sejam, em sua maioria, positivas Luis Zubeldía, sobre ausência de James

Novela colombiana é antiga

O pouco espaço de James na equipe titular não é recente. O jogador assinou com o São Paulo no fim de julho, mas nunca conseguiu conquistar seus comandantes.

Com Dorival Júnior, o meia pouco atuou. No total, foram nove partidas como titular — só uma completa. Em outras cinco, ele entrou durante o jogo.

James não foi usado nos momentos decisivos, como as finais da Copa do Brasil. Nos dois duelos contra o Flamengo, ele não saiu do banco de reservas.