Muricy detalha acerto com Zubeldía e explica por que James não 'engrenou'

Atual coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho falou sobre a chegada de Luis Zubeldía, a atual fase de James Rodríguez — que ainda não engrenou no time — e o futuro do lateral-esquerdo Welington na equipe. O ex-técnico deu entrevista à TNT Sports.

O que ele falou?

Acerto com Zubeldía. "A gente já tinha o perfil que estávamos procurando. Marcamos com ele, mas a entrevista não foi feita porque, naquele momento, disseram que não poderia ser feita. A gente não podia esperar, ele entendeu. Fizemos nova entrevista. Aqui não tem esse negócio de mimimi e ressentimento, essas babaquices... comigo não tem. Se o cara é bom, não tem problema. Ele esclareceu que, naquele momento, não estava seguro para aceitar. Não tenho ressentimento de nada. É um bom treinador. O que me interessa é o que ele conhece de futebol e de São Paulo, se conhece o calendário..."

Argentino no dia a dia. "O Zubeldía trabalha muito ao lado de sua comissão. Ele é muito trabalhador, conhece demais o futebol, tem um pouco mais de experiência que o Carpini apesar da idade parecida. O trabalho começou bom, ele é intenso demais, chega muito cedo e sai muito tarde. Estamos começando um novo trabalho. No futebol, se não ganhar, não tem como."