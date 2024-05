Zubeldía 'estudou' Luciano e explica James fora até do banco no São Paulo

O técnico Zubeldía afirmou que montou um documento e estudou lances do Luciano dos últimos anos no São Paulo, principalmente de gols. Ele disse isso depois de vencer o Vitória por 3 a 1 neste domingo (5), no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Zubeldía também explicou o corte de James no banco.

Luciano: "Ontem eu tive a possibilidade de fazer um compacto e ver junto com meu estafe os gols de Luciano em 2023. E se você olha os gols de Luciano em 2023 e anos anteriores também, pode se dar conta de que o que fez hoje não é uma casualidade"

James fora: "Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o James, é porque considero que tem que estar outros companheiros"