Com show de Luciano, São Paulo aproveita expulsão e bate o Vitória

Com o resultado, o Tricolor vai a sexto colocado, com sete pontos.

O Vitoria segue com apenas um, em 18º colocado.

Só deu São Paulo

O início de jogo foi confuso por causa da expulsão de Wagner Leonardo por cotovelada em Calleri. Foi aos seis minutos e a patida ficou parada por um tempo. No total sete minutos, desde o chamado do VAR, a decisão do árbitro até a saída de campo do jogador e o reinício.

Com um a mais, o São Paulo dominou as principais chances. Nestor criou linda jogada em drible no Zeca e apareceu na área pra cruzar rasteiro. A bola desviou e sobrou para Igor Vinicius, que tinha espaço, mas não aproveitou a oportunidade.

Por causa da chuva, o gramado encharcou e as equipes tiveram um pouco de dificuldade. Uma poça se formou próximo da entrada da área dos donos da casa.