Zubeldía se derrete por 'extraordinária' invenção de Dorival no São Paulo

Curiosamente, Alisson se tornou volante nas mãos de Dorival Jr, no ano passado. O atual técnico da seleção brasileira escalou o jogador na função após uma conversa.

Alisson passou por momento difíceis no início de 2023 e confessou que teve depressão. No auge da crise, cogitou largar o futebol. Hoje, depois de tratamento, o jogador é um dos líderes do time com moral para dar bronca até nos mais experientes.

Isso tudo nasceu em uma conversa que tive com o Lucas Silvestre (filho e auxiliar de Dorival). Falei pra ele que não estava me sentindo confortável jogando como atacante. Expliquei que eu não tenho a característica do drible, do um pra um. E que sabia que o elenco tinha jogadores mais qualificados para isso. No dia seguinte, o Dorival monta duas equipes e me coloca de volante no time alternativo. Cara, se fosse para jogar com três e eu no topo do tripé, tudo bem. Você vai chegar, atacar espaço e tudo certo. Agora, segundo volante? Mas eu fui evoluindo na posição disse Alisson

Concorrência aumentou

Alisson perdeu seu parceiro ideal por lesão, o volante Pablo Maia, mas viu a concorrência pela função de segundo volante aumentar no último jogo.

Zubeldía escalou Luiz Gustavo na função de Pablo Maia e colocou Nestor e Galoppo logo à frente, e os dois foram bem. Nestor acaba de voltar de lesão e Galoppo antes atuava em outra função, mas agora foi escalado na posição preferida — a mesma de Alisson.