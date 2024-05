Recuperado de lesão, Luiz Gustavo elogia Departamento Médico do São Paulo

Vitória na Copa do Brasil. "Temos que acostumar a ganhar representando o São Paulo, independentemente de onde é. Oportunidade para todos nós, uns depois de um período sem jogar, outros voltando de lesão. É continuar dando opções para o trienador e ajudar o São Paulo."

Luiz Gustavo sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e não atuava desde a partida contra o Red Bull Bragantino, em 17 de fevereiro. Ele ficou no banco no último clássico contra o Palmeiras.

Zubeldía chegou a dizer que o volante precisava de mais quatro sessões de treinamento para estar pronto, mas escalou-o como titular em Belém. Luiz Gustavo chegou a mandar uma bola na trave no primeiro tempo e marcou na segunda etapa.

O experiente volante é candidato a assumir a posição do lesionado Pablo Maia, que passou por cirurgia na última quarta-feira.