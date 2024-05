McLaren faz dobradinha em treino livre com bandeira vermelha em Ímola

O atual tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, não conseguiu replicar o ritmo dos rivais e ficou em sexto, atrás de George Rusell, da Mercedes. Seu companheiro de equipe, Lewis Hamiton, foi apenas o 17º.

Verstappen, que voltou à pista após uma sexta-feira complicada, não correu com pneus macios.

Piastri, da Austrália, fez a volta mais rápida, em dia ensolarado no circuito que é a casa da Ferrari. Norris, vencedor da última prova, em Miami, ficou 3 décimos atrás.

Alonso provocou a bandeira vermelha faltando 35 minutos para o fim da sessão, ao perder o controle do carro perto da curva Rivazza. Ele saiu do monoposto andando e voltou ao paddock após ser liberado no centro médico. Já Pérez provocou a interrupção do treino faltando cinco minutos para o fim, ao bater de frente na chicane Variante Alta.

(Reportagem de Alan Baldwin)