Líder, Corinthians bate Real Brasília e segue invicto no Brasileiro feminino

Em compromisso válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians recebeu o Real Brasília na manhã deste sábado e venceu por 1 a 0, na Fazendinha. Vic Albuquerque foi quem balançou as redes para a equipe paulista.

Com o triunfo, o Timão chegou aos 31 pontos e se mantém invicto, na liderança da competição, nove pontos à frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos. O Real Brasília, por sua vez, permanece no nono lugar, com 13 pontos.

O próximo confronto do Corinthians é contra o AD Taubaté, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, na terça-feira, dentro de casa. Já o Real Brasília visita o América-MG no dia 8 de junho, pelo Brasileiro.