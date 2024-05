Haaland faz 4 gols, City goleia Wolverhampton e segue na cola do Arsenal

O "cometa" Erling Haaland marcou nada menos que quatro dos 5 a 1 da vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton hoje (4), pela 36ª rodada da Premier League. E, de quebra, ajudou a equipe a continuar na briga pelo título inglês.

O que aconteceu

Haaland foi a estrela do jogo e aos 11', 34' e aos 47' do 1º tempo e aos 8' do 2º. Hwang Hee-Chan marcou o gol de honra dos visitantes.

O norueguês disparou na liderança da artilharia da Premier League, com 25 gols marcados no torneio. O segundo lugar é dividido entre Isaak, do New castle e Palmer, do Chelsea, ambos com 20.