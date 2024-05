Bolasie encanta Criciúma e se torna 'fenômeno' nas redes sociais

Eu deveria saber que não devo confiar em um cara tirando fotos de si mesmo no espelho agora eu realmente desejo tudo de bom para a família dele , nem todos os convites para jantar significam jantar, aprendi agora -- Yannick Bolasie (@YannickBolasie) May 16, 2024

Ele também se mostrou bem engajado na ajuda as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O jogador sorteou uma camisa que utilizou em uma das partidas do Criciúma e pediu ajuda aos seus seguidores, também mandando mensagens de apoio ao povo gaúcho.