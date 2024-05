Rômulo destaca adaptação no Palmeiras e exalta ajuda de companheiros: "Bastante feliz"

O meio-campista Rômulo completou um mês no Palmeiras e na última semana fez sua estreia na Libertadores vestindo a camisa do Verdão na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, no Allianz Parque. O jogador falou sobre o processo de adaptação e exaltou a ajuda dos companheiros.

"Quando eu cheguei aqui, realmente era muita coisa para assimilar. Todo mundo me recepcionou muito bem, se mostrou disposto a me ajudar no que eu precisasse. Eu acho que isso me ajudou bastante na minha adaptação. Hoje eu já tenho amizade com todos, converso com todo mundo, todos me ajudam. Já sei o que eu tenho que fazer no clube, e o mais importante é trabalhar dentro de campo e me empenhar nos jogos. Estou bastante feliz com a minha adaptação aqui. Todo mundo foi importante para esse começo, então agora é continuar trabalhando e buscar sempre o melhor", disse.

O atleta de 22 anos ainda não ganhou uma sequência de jogos. Contudo, tem entrado bem quando é acionado pelo técnico Abel Ferreira. O treinador já destacou em mais de uma oportunidade a adaptação do jogador que foi destaque do Novorizontino no Campeonato Paulista.