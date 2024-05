António chega a 20 jogos e detém melhor aproveitamento entre técnicos do Corinthians desde 2019

O técnico António Oliveira completou 20 jogos à frente do Corinthians na última terça-feira, na goleada em cima do Argentinos Juniors, pela Sul-Americana. Com o triunfo, o português alcançou 58% de aproveitamento sob comando do Timão - dez vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

A marca faz do treinador o dono do melhor aproveitamento pela equipe desde 2019, ano em que o Timão conquistou o seu último título. Naquela temporada, a equipe levantou o troféu do Campeonato Paulista, sob o comando de Fábio Carille, atual técnico do Santos, que obteve 51,2%.

Quem vem logo abaixo de António é Fernando Lázaro. Ele obteve 60% de aproveitamento no período em que esteve à frente do Timão em 2023. O treinador, contudo, retornou ao posto de auxiliar com apenas 17 partidas disputadas.