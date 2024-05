Invicto na temporada, Alan Franco se consolida como titular do São Paulo

Sob comando de Zubeldía, Alan Franco vive o melhor momento com a camisa do São Paulo. Atualmente, o zagueiro venceu a concorrência e forma a dupla de zaga titular com Arboleda.

Um dos fatores para isso se deve ao fato dele não ter perdido na temporada 2024. Até o momento, foram 13 jogos, com oito vitórias e cinco empates, com aproveitamento de 74,6%.

Sem Alan Franco, o aproveitamento cai para 46,15%, com cinco derrotas, cinco vitórias e três empates. O defensor, então, participou de metade dos jogos do São Paulo em 2024, com 12 vezes como titular.