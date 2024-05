Técnico de time de Messi rejeita contratar Di María: 'restrições salariais'

Tata Martino, técnico do Inter Miami, descartou a possibilidade da equipe contratar Angel Di María, companheiro de Lionel Messi na seleção argentina. E o motivo principal são as regras rígidas da MLS, a liga de futebol nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Di María vai encerrar seu contrato com o Benfica no meio do ano e ficará livre no mercado.

"A liga tem certas restrições econômicas, alguns limites, e estamos dentro dessa regra. Mas hoje não vejo como viável nenhum tipo de contratação, principalmente de jogadores tão excepcionais", disse Tata Martino.