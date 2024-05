Líder Arsenal vence Bournemouth e abre vantagem para o City no Inglês

Só que o Arsenal manteve a pressão, seguiu veloz no ataque e fez o segundo gol com Trossard. Logo depois, o Bournemouth fez um gol com Semenyo, que foi anulado após análise do VAR, que viu falta de Solanke no goleiro Raya.

Daí em diante, o Arsenal criou mais chances, não sofreu mais ataques perigosos e ainda marcou o terceiro gol com Rice.

Lances importantes

Arsenal pressiona. Logo aos 6 minutos de partida, Odegaard cortou a marcação dentro da área e finalizou, mas a zaga chegou na hora certa para bloquear.

Todo no ataque. Dentro da área, aos 9 minutos, Ben White recebeu de Havertz, ajeitou com carinho para trás e Trossard bateu de primeira. Senesi evitou o gol.

Travers 1. Aos 13, Havertz recebeu quase na pequena área e chutou de primeira com a perna esquerda, mas o goleiro Travers fez ótima defesa.