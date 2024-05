Outlet do carro: como comprar veículo quase perfeito com desconto

Vale destacar que o estrago pode ser informado no documento do veículo, dependendo da gravidade, e isso deverá desvalorizar o carro em uma eventual revenda.

Isso acontece quando o dano é de média monta - termo utilizado para designar carros sinistrados com algum tipo de avaria estrutural, mas que podem ser reparados e continuar rodando em vias públicas. Batidas de média monta passam a constar da documentação do carro.

Danos de pequena monta, que não afetam a estrutura, dispensam mudança no documento, enquanto os de grande monta muitas vezes inviabilizam o conserto e demandam a baixa no registro do veículo - mesmo nesse caso pode valer a pena a aquisição, mas como sucata, para posterior venda de peças.

Como participar dos leilões



Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficam disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar, basta se cadastrar no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar pessoas físicas maiores de idade ou jurídicas.