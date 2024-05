Patati aproveita brecha e pode ser titular no profissional do Santos pela primeira vez

Neste domingo, Weslley Patati pode ser titular do Santos pela primeira vez na carreira. O atacante deve assumir o posto de Guilherme, que sofreu uma lesão muscular e ficará de fora do duelo contra o Brusque, na Vila Belmiro.

O jogador de 20 anos soma 23 partidas no time de cima do Peixe, mas nunca começou jogando. O jogo em que ele mais atuou foi na derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no dia 3 de março, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, ele entrou no intervalo e ficou até o final.