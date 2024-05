Destaques do Red Bull Bragantino em 2023 ainda buscam espaço no Flamengo

O zagueiro Léo Ortiz e o meia-atacante Matheus Gonçalves foram novidades no Flamengo para a temporada. Peças importantes na campanha do Red Bull Bragantino em 2023, eles ainda buscam espaço no Rubro-Negro.

Os comandados do técnico Tite enfrentam o Massa Bruta hoje (4), em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Brasileiro, em meio à instabilidade na competição, após empate com o Palmeiras e derrota para o Botafogo.

Negócios diferentes

Léo Ortiz e Flamengo protagonizaram uma "novela" na janela de transferências. As conversas começaram ainda em 2023 e o jogador foi anunciado apenas em março deste ano, após idas e vindas na negociação.