Copa do Brasil sem Globo: veja cenários e onde assistir ao jogo do seu time

Não há prorrogação e nem desempate por gols fora de casa. Em caso de igualdade no placar agregado, as decisões ficam para as penalidades máximas.

As oitavas de final serão montadas por meio de sorteio. A CBF ainda não definiu detalhes da continuação da Copa do Brasil justamente pelo caos vivido no Sul.

Veja jogos, transmissões e cenários

Quarta, dia 22

19h: Vitória x Botafogo - Sportv e Premiere (ida: BOT 1x0 VIT)

19h: Fluminense x Sampaio Corrêa - Amazon Prime Video (ida: SAM 0x2 FLU)

19h: Atlético-GO x Brusque - Sportv e Premiere (ida: BRU 0x1 ATG)

20h: Sport x Atlético-MG - Sportv e Premiere (ida: CAM 2x0 SPT)

20h: Corinthians x América-RN - Amazon Prime Video (ida: ARN 1x2 COR)

21h30: Amazonas x Flamengo - Sportv e Premiere (ida: FLA 1x0 AMA)

Quinta, dia 23

19h: Criciúma x Bahia - Sportv e Premiere (ida: BAH 1x0 CRI)

19h: Botafogo-SP x Palmeiras - Sportv e Premiere (ida: PAL 2x1 BSP)

19h30: Cuiabá x Goiás - Amazon Prime Video (ida: GOI 1x0 CUI)

21h30: Ceará x CRB - Sportv e Premiere (ida: CRB 1x0 CEA)

21h30: São Paulo x Águia-PA - Amazon Prime Video (ida: AGU 1x3 SPO)