Fla: Gabigol vê cenário oposto em 22 dias e vive expectativa por recepção

Gabigol terá o primeiro encontro com a torcida do Flamengo depois da polêmica com a camisa do Corinthians. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Amazonas, pela Copa do Brasil, ele deve ter o gosto inicial de como funcionará a relação com os rubro-negros a partir de agora.

O que aconteceu

Em contato com torcedores de Manaus o relato é que há um clima dividido. Há a expectativa de muitas vaias, especialmente de organizadas, mas tem rubro-negros que não devem criticar Gabigol. Como é visitante, o Fla tem direito a menos ingressos.

Na chegada ao hotel o jogador foi festejado. Ele saiu do ônibus e foi até os torcedores que aguardavam para assinar algumas camisas e acenar. No fim, entrou no hotel com um sorriso tímido no rosto.