Mauro Cezar: Gabigol usa paixão da torcida em Manaus para recuperar imagem

No UOL News Esporte desta quarta (22), Mauro Cezar Pereira comentou a recepção da torcida do Flamengo a Gabigol em Manaus. Na opinião do colunista, o atacante usou a paixão dos manauaras pelo clube para tentar recuperar sua imagem junto à torcida, que ficou arranhada após o episódio com a camisa do Corinthians.

'O Gabigol vai até a torcida': "É importante colocar o contexto. Manaus fica a 4.300 km do Rio de Janeiro, isso dá mais ou menos 10 vezes a distância Rio e São Paulo, então é muito longe. Contudo, o Flamengo é um fenômeno de popularidade em Manaus — tem mais de 50% da torcida segundo as pesquisas, quer dizer, mais de metade da torcida de Manaus é do Flamengo. Quem foi a Manaus, sabe que você anda por Manaus e tem bairro do Flamengo ali que os caras se reúnem para ver jogo, as torcidas organizadas têm núcleos, então assim, as pessoas lá são Flamengo igualzinho ao cara aqui do Rio de Janeiro, só que distantes, não tem contato com os jogadores, não há essa proximidade. Observe que o Gabigol, que normalmente nessas horas passa andando como todo jogador, ele vai até a torcida".

'Essa imagem é artificial e forçada': "Seria quase um devaneio imaginar que se ele se aproximasse, o cara ia dar um tapa na cara dele e dizer 'você vestiu a camisa do Corinthians'. O cara vai abraçar o Gabigol, é normal, é uma oportunidade rara de estar junto com o jogador do Flamengo. Essa imagem, como avaliação da relação da torcida e jogador, ela é totalmente contaminada, ela é artificial, ela é forçada. Ele vai até lá, até lá pelo contexto ele foi até lá abraçar a torcida. Das vezes anteriores que o Flamengo jogou nessa mesma cidade, ele foi? Não, não foi, pode procurar os vídeos anteriores, não vai encontrar. É meio que uma tentativa de aproveitar essa paixão avassaladora do torcedor manauara pelo Flamengo para tentar mudar um pouco a imagem".