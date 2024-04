Corinthians da Inglaterra procura técnico e pede currículos no Instagram

Não deu muito certo e Reid sequer terminou a temporada, sendo substituído por Paul Barnes, pai do atacante Harvey Barnes, do Newcastle. A trajetória dele no comando, porém, não foi tão positiva.

O Casuals terminou a Isthmian League One South (correspondente à sétima divisão) em último lugar com apenas 21 pontos em 40 jogos, sofrendo 101 gols ao longo da competição.

Relação com o Corinthians

O clube inglês se orgulha de ter sido inspiração na fundação do Corinthians. Em suas redes sociais deixa claro relação com o time paulista, além de usar ao fim de cada publicação 'Vai Corinthians'.

O Corinthian-Casuals existe a partir da junção do Corinthian Football Club (que inspirou a fundação do Timão) e do Casuals. A inspiração surgiu de uma excursão que os ingleses fizeram ao Brasil.