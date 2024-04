Luiz Henrique marca para o Botafogo e comemora com máscara do Pantera Negra

Luiz Henrique inaugurou o marcador do Maracanã no clássico contra o Flamengo neste domingo (28). Para celebrar o gol, o atleta vestiu uma máscara do Pantera Negra, herói da Marvel.

O Botafogo acabou vencendo por 2 a 0 e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro.

Como foi o gol

Em jogada ensaiada aos sete minutos do segundo tempo, Savarino cobrou escanteio aberto para a entrada da área.