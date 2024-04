Botafogo vence com gol de 'Pantera Negra', e Fla tem 3º jogo sem vitória

O Flamengo acumula duas derrotas seguidas e um empate. Além de perder neste domingo no clássico, foi superado pelo Bolívar, por 2 a 1, na Libertadores; e ficou no 0 a 0 com o Palmeiras, pelo Brasileiro.

Erick Pulgar sai lesionado. O volante Erick Pulgar, do Flamengo, foi substituído no intervalo por Allan após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo, segundo comunicado da assessoria de imprensa do clube.

Copa do Brasil no meio de semana. Flamengo e Botafogo viram a chave para a terceira fase da Copa do Brasil nesta semana. O Rubro-Negro recebe o Amazonas, na quarta-feira (1), no Maracanã (RJ). Já o Alvinegro encara o Vitória, na quinta (2), no Nilton Santos (RJ).

O jogo

O Flamengo imprimiu seu ritmo e foi amplamente superior no primeiro tempo. O Botafogo atuou de forma muito recuada e os contra-ataques não surtiram efeito. O Rubro-Negro levou mais perigo com bolas alçadas à área, chegou a ter um gol corretamente anulado pelo VAR e teve outras chances de abrir o placar, mas não conseguiu.

O jogo mudou de figura no segundo tempo. O Botafogo voltou mais agressivo e se beneficiou de uma bonita jogada ensaiada para fazer o gol com Luiz Henrique. O Rubro-Negro, por sua vez, se mostrava desorganizado e via o Alvinegro explorar os espaços cedidos. Por um milagre de Rossi, os visitantes não fizeram o 2 a 0 em chute cara a cara de Jeffinho, mas Savarino, por sua vez, não desperdiçou.